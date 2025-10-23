物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は9月27日に亡くなった林家二楽（にらく）さんを取り上げる。＊＊＊日本に数人だけ寄席の魅力は落語だけではない。「紙切り」は噺（はなし）の合間の彩りとして演じられる芸の一つだ。客席に注文を問いかけ、それに応じて一枚の白い紙にハサミを入れていく。動物、お祭り、話題の人物など求めは予測がつかない。