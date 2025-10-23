グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。10月18日（土）の放送は、東京都・渋谷のMIYASHITA PARK 芝生広場から公開生放送でお届け！ ゲストには、シンガーソングライターの平井 大さんが登場！ 10月15日（水）に配信リリースされた新曲「f.r.i.e.n.d.s」のお話などを伺いました。（左から）潮紗理菜、平井 大さん、遠山大輔平井