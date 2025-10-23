水島警察署 倉敷市のラウンジで17歳の少女を働かせた疑いで、当時の経営者の男が逮捕されました。 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、倉敷市中島の派遣社員の男(52)です。警察によりますと、男は、倉敷市水島西常盤町のラウンジ「amour eternel(アム―・エターナル)」の元経営者です。8月7日の午後9時50分ごろから午後11時20分ごろまでの間、倉敷市の女性(17)が18歳未満だと知りながら、この店で男性客の接待