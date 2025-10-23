MAPro1000 II アユートは、Maestraudioの小型軽量IEM「MAPro1000」を、さらにモニターライクにブラッシュアップした「MAPro1000 II」を11月1日に発売する。価格は13,200円。カラーはFrost Mint、Shadow Crownの2色。 Frost Mint Shadow Crown 初代MAPro1000は、小型軽量で軽快な装着感を重視したリスニングモニターとして人気となったが、MAPro1000 IIでは、そこからよりモニターライ