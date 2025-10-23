通学途中の小学2年の女子児童にわいせつな行為をしたとして29歳の無職の男が逮捕されました。【写真を見る】通学途中の女子児童にすれ違いざまにわいせつな行為か無職の29歳の男を逮捕「私はやっていないです」と容疑を否認現場周辺では同様の被害確認警察は余罪を捜査不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、横浜市南区の無職・虹林結衣容疑者（29）です。警察によりますと、虹林容疑者は先月26日、横浜市南区の路上で通