さいたま市で帰宅途中の女子中学生に暴行を加えた疑いで23歳の男が逮捕されました。男は別の事件で有罪判決を受けたばかりだったということです。平野悠容疑者（23）は10月20日、さいたま市のマンションの敷地内で帰宅途中の女子中学生にわいせつ目的で後ろから近づき、引き倒すなどして軽傷を負わせた疑いで逮捕、送検されました。平野容疑者は、女子中学生がマンションのオートロックを開けた際に一緒に中に入り、犯行に及んだと