JR「関内」駅前に「BASEGATE 横浜関内（ベースゲート横浜関内）」が2026年3月19日、グランドオープンします。三井不動産を代表企業とし、鹿島建設、京浜急行電鉄、第一生命保険、竹中工務店、DeNA、東急、星野リゾートの8社が共同で開発を進める大規模ミクストユース型プロジェクトで、商業エリアには新業態2店舗を含む全55店舗、国内最大級となる34店舗で構成される「スタジアム横バル街」が開業。また、ホテル「OMO7 横浜 by 星