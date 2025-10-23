平河ヒューテックは大幅高で年初来高値を更新。２２日に関東財務局に提出された大量保有報告書で、投資運用業のアクシウム・キャピタル（シンガポール）が大株主に浮上したことが判明した。保有割合は５．５２％で、保有目的は「純投資」としている。報告義務発生日は１０月１５日。これを受けて思惑的な買いを呼び込んでいるようだ。 出所：MINKABU PRESS