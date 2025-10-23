マーベラスが反発している。同社は２２日の取引終了後、新作スマートフォンアプリゲーム「ブラウザ三国志天」の配信を同日から開始したと発表。収益貢献を期待した買いが入ったようだ。事前登録者数は１１万人を突破しており、リリース記念としてイベントやキャンペーンを開催中。また、サービス開始と同時にウェブサイト上でアイテムを購入できる決済サービスも導入した。決済サ&#