午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６４、値下がり銘柄数は４７８、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に鉱業、パルプ・紙、水産・農林、不動産など。値下がりで目立つのは電気機器、サービス、機械など。 出所：MINKABU PRESS