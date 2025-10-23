ＣＥホールディングスが急伸し１０００円台に乗せ、上場来高値を更新した。２２日、シンガポールに本拠を置く投資運用会社のアクシウム・キャピタルがＣＥＨＤの株式を６．９０％保有していることが明らかになった。アクシウムの代表は東京コスモス電機社長でもある門田泰人氏。同日に提出された大量保有報告書で保有目的は「純投資」となっているものの、アクティビストとして投資をしたコスモスのトップとなった経