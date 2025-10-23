チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節だけで合計71ゴールが生まれ、最多得点記録が更新された。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。CL・リーグフェーズ第3節では両チーム合わせて5ゴール以上生まれた試合が6試合あり、チェルシーとリヴァプールが5ゴールを記録したほか、PSVとバルセロナは6ゴール、パリ・サンジェルマン（PSG）は7ゴールと大量得点を挙げるなど、今節は18試合で71ゴ