23日11時現在の日経平均株価は前日比637.19円（-1.29％）安の4万8670.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1064、値下がりは478、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は158.59円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が136.03円、東エレク が120.71円、ファストリ が36.36円、ＴＤＫ が29.8円と続いている。 プラス寄与度トップはＫＤＤＩ