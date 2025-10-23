Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。DIYを始めて、最初に欲しくなる電動工具といえば、電動ドライバーでしょう。電動ドライバーがあれば、組み立て家具を作るときの作業効率も上がりますし、木材にサッと穴を開けたり、アレンジを加えたりと、加工の幅も広がります。さて今回、machi-yaにてプロジェクト公開中の電動ドライバー「