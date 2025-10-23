Photo: 小暮ひさのり 本日のオモシロテクノロジーの時間です。CEATEC 2025の太陽誘電のブースでは、ちょっと変わったスピーカーが展示されていました。なんとそれは自転車。自転車にスピーカーが積まれていたり、内蔵されている …のではなく、この自転車がスピーカーになって、音を鳴らしていたのです。ふっしぎ〜！ Photo: 小暮ひさのり