【増田俊也 口述クロニクル】#52【「時代に挑んだ男」加納典明】（51）拘留10日間、「同房の殺人犯らが『ファンです。肩を揉みます』って（笑）」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「木村一八*のほうが先に入っていたんですか？」※木村一八（きむらかずや）:1969年生まれの俳優。漫才師横山やすし