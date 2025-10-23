『美少女戦士セーラームーン』の新シアター『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』が2026年4月に東京・品川プリンスホテル クラブeXにオープンすることが発表された。【写真】タキシード仮面も参上！超ミニスカ姿で変身舞台『セーラームーン』ソロカット『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』は、19年に東京・麻布十番で営業していたシアターレストラン「美少女戦士セー