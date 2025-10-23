アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を描いた映画『宝島』が、台湾・台北で開催される 「第45回台北金馬映画祭」（11月6日〜23日）の特別部門〈Rising Japan〉で上映されることが決定。主演の妻夫木聡と大友啓史監督が渡台して参加することが明らかになった。【動画】『宝島』公開記念！たぎる！本音トークスペシャル映像2度の撮影延期を乗り越え完成した本作には、妻夫木のほか、広瀬すず、窪