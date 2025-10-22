¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó »Ë¾å½é¤Î½÷À­ÁíÍýÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤ÏÈ¯Â­¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£²Æü¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¤ÏÄêÎã¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¿·À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¡Ö¹ñÌ±ËÜ°Ì¡¦ÃÏÊýËÜ°Ì¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¡Ë¡Ö¹ñÌ±¤¬À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¿×Â®¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢£±¥«·îÈ¾¤â¤ÎÀ¯¼£¶õÇò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÊÑ»ÄÇ°¡£¹ñÌ±¡¦ÃÏÊýËÜ°Ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é³Æ¼ï»Üºö¤òÃå¼Â¤Ë