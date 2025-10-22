とちぎテレビ 福田 富一知事県は22日の定例会見で、募集していた県グリーンスタジアムのネーミングライツ・命名権について、来シーズンから宇都宮市に本拠地を移すラグビー・リーグワン１部のホンダヒートを保有する本田技研工業に決まったと発表しました。 （栃木県・福田富一知事）「愛称はホンダヒート・グリーンスタジアム。県民の皆さまに愛着を持ってご使用いただけ