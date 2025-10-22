とちぎテレビ 山梨県で開かれている秋の高校野球関東大会は２１日、準々決勝２試合が行われ栃木１位の佐野日大は、山梨３位の駿台甲府に８回コールド、７対０で勝ち、来年春のセンバツ出場に大きく前進しました。 佐野日大は１２年ぶりのベスト４進出をかけて、山梨県の駿台甲府と対戦しました。 佐野日大は１回裏、１番・スギタが内野安打で出塁。 ヒットとエラーで２塁３塁のチャンスを作ると、４番・須田