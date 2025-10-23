たった一晩で着せないのが当たり前の感覚に。意外と順応力が高い私です。 パリに着いた日の夜、買い物の後にエマを散歩させたんですが、その時はまだエマは服を着ていました。 そしてその時、初めてパリの犬と挨拶したんです。フレブルだったと思います。もちろん裸。 ヨーロッパでは犬に服を着せる習慣が日本ほど無いので、ヘルシンキの空港でも、シャルル・ド・ゴール空港でも、パリの街中でも、服を着てる犬は皆