UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節。チェルシーはホームでアヤックスと対戦し、5-1と大勝を収めた。この試合で、チェルシーの10代の若手選手たちが躍動、新たな記録を生み出している。18分に先制点を決めた19歳のマルク・ギウは、チャンピオンズリーグでゴールを決めたチェルシー史上最年少の選手となった。そして、この記録は瞬く間に破られることになる。前半のアディショナルタイムにPKを決めた18歳のエステバン・