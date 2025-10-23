UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節、リヴァプールはフランクフルトと対戦し、5-1と勝利を収めた。ラスムス・ニッセンに先制点を奪われ一瞬嫌なムードになったものの、チームはその後連続ゴールで試合をひっくり返し、結果的に大勝を挙げることができた。この試合、アルネ・スロット監督はモハメド・サラーをベンチに下げるという決断をした。開幕から不調が続き、もはや絶対的な存在ではないと囁かれていた。リヴァプ