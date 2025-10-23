日本道路交通情報センターによりますと、きょう（23日）午前10時10分ごろ、岡山市北区西辛川付近【地図】の国道180号（下り）で乗用車2台が絡む事故がありました。 【地図をみる】国道180号で乗用車2台が絡む事故上下で約1キロの渋滞【岡山・北区】 この事故で片側交互通行が行われていて、現場付近を先頭に上下で約1キロの渋滞が発生しているということです（午前10時40分現在）。