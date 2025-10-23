日本でたったの2軒（もう1軒は神戸にある）、東日本ただ1つのチリ料理店を切り盛りする（筆者撮影）【実際の写真】被災地で7回も炊き出しを行ったエドさん日本で暮らす在留外国人は395万人となり（2025年6月現在）、過去最高を記録した。しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する人に話を聞き、それぞれの暮らしの実際に