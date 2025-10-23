◇NOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）前日のプロアマ戦で右手首痛のためプレーを断念していた桜井心那（21＝ニトリ）は第1ラウンドスタート前に欠場した。開幕前日は患部が腫れ、アイシングをした状態だった。この日の朝も超音波などでケアをしたが、出場を断念。「練習場に行ってクラブを振ったら、切り返しの時にやっぱり痛みがあって、力が入らない