ダスキンが運営するミスタードーナツは23日、毎年好評の『ポン・デ・ショコラ』シリーズを29日から期間限定で発売する。ラインアップは『ポン・デ・ショコラ』『ポン・デ・ダブルショコラ』『ポン・デ・濃厚ショコラカスタード』『ポン・デ・生チョコショコラ』の全4種となっている。【写真】うまそう…今年新発売の『ポン・デ・濃厚ショコラカスタード』今回発売する『ポン・デ・ショコラ』シリーズは人気のもちもち食感の『