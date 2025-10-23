米ニューヨークの地元局「ＳＮＹ」（電子版）は２２日（日本時間２３日）、巨人・岡本和真内野手（２９）がポスティングでのメジャー挑戦を表明したことを受け、ヤンキースとメッツの補強ポイントに合致するとつづった。「メッツとヤンキースがこのオフシーズンに一塁手を探している中で、とても興味深い名前が浮上した。読売ジャイアンツの岡本和真が、ポスティングを行使すると発表した」と同メディア。ヤクルトからポスティ