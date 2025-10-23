ウクライナのゼレンスキー大統領は、スウェーデンから最大150機の戦闘機の供与を受けることで合意したと明らかにしました。【映像】グリペン戦闘機 飛行の様子（視察の様子も）ゼレンスキー氏は22日、スウェーデンを訪れ、クリステション首相とともにスウェーデン製のグリペン戦闘機の飛行を視察しました。その後の会見で、最大150機の供与を受ける契約を進めていくことで合意したと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は