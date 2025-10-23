富士山で２３日、初冠雪が観測された。甲府地方気象台によると、１８９４年の観測開始以降、初めて１１月にずれ込んだ昨年より１５日早く、平年より２１日遅い。同気象台の職員が午前６時頃、富士山頂が雪で覆われているのを目視で確認した。麓の山梨県富士吉田市もこの日、独自に「初雪化粧」を宣言した。同じく麓の同県山中湖村では早朝からくっきりと霊峰が姿を現し、観光客らが写真を撮って楽しんでいた。ポルトガルから