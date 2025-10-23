エースコックは11月17日、新商品「まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン」を全国で発売する。価格は税抜271円。「まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン」は、蟹の濃厚な旨みが詰まった冬に食べたい味噌ラーメンとして開発。ポークをベースに、蟹をまるごと発酵･熟成させた調味料「蟹醤(かにびしお)」を加え、濃厚な蟹の風味と味わいが特徴の味噌スープに仕上げた。別添の液体スープを加えることでラードのコクが加わり、まろやかな味わ