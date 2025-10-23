ガールズグループAOAの元メンバー、クォン・ミナが久しぶりにファンの前に姿を見せる。【写真】クォン・ミナ、タトゥー入りの“美背中”クォン・ミナは10月22日、SNSで「こんにちは、ミナです。2026年1月に皆さんとお会いして交流し、楽しい時間を過ごす機会ができました。単独ファンミーティングを開くことになりました」と報告した。現時点では、日時や会場などの詳細は未定だという。クォン・ミナは「仲間たちとステージを準備