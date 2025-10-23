任期満了に伴う広島県知事選が23日告示され、いずれも無所属新人で、前副知事横田美香氏（54）＝自民、立民、国民、公明推薦、元会社員大山宏氏（77）、新日本婦人の会県本部委員猪原真弓氏（64）＝共産推薦＝の3人が立候補を届け出た。現職湯崎英彦氏の県政運営方針を継承する是非が主な争点となる。投開票は11月9日。横田氏は広島市での出陣式で「県民と一緒に新しい広島県を築いていく」と表明、湯崎氏らが応援に駆け付けた