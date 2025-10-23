福岡県警早良署は23日、福岡市早良区祖原の道路上で22日午後10時15分ごろ、下半身を露出した男の目撃情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代後半から30歳くらい。身長170程度の中肉。黒色長袖上衣、灰色長ズボン着用。