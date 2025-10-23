選手が主審に頭突き。まさかの愚行だ。ウルグアイのメディア『CADENA DEL MAR』は「スポーツイベントを汚す不運な事件が発生」と報じる。「サン・ロレンソ・デ・サン・カルロスは、セントラル・モリノとの試合後、マルドナド・メジャーリーグ昇格部門リザーブの優勝を飾った。しかし、この祝賀ムードは、主審のアレクシス・フェレイラ氏を巻き込んだ深刻な暴力事件によって影を潜めてしまった」試合終了間際に、主審がサン・