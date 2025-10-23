三菱地所、アクアイグニス及びカルチュア・コンビニエンス・クラブの3社は2026年3月、「軽井沢 T-SITE」を軽井沢駅北口にグランドオープンする。「軽井沢 T-SITE」外観イメージ○信州全体の魅力を発信同施設が位置する場所は、しなの鉄道が所有し、1997年の北陸新幹線開業に伴い廃線となった旧信越本線の線路跡地を活用するもの。本敷地を三菱地所が賃借して軽井沢駅自由通路直結の商業施設を開発、アクアイグニス及びカルチュア・