知識集団「Quiz Knock」動画プロデューサーのふくらPが23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。全国でのクマ被害が相次ぐ中、国レベルでの対策を訴えた。ふくらPは「昔はすごく珍しい出来事だったのが、自然災害の1つとして考えなければいけないような感じになってきて。大雨とか台風とかは何日か前から天気予報で分かりますけど、これって遭う1秒前まで分からないことなので、対策がすごく難しいと思います」