白髪が気になり始めたら、セルフでケアする方も多いはず。とはいえ、最近はアイテムが豊富で、どれを選べばいいか迷ってしまうこともありますよね。 無理なく理想のヘアをキープするには、用途に合わせて選ぶのがポイント。今回は、白髪染めの種類とおすすめアイテムをご紹介。自分にぴったりの方法を見つけてみて！白髪を染めるアイテムの違いって？大きく「永久染毛剤」、「半永久染毛剤」、「一時染毛料」の3つに分けられる白髪