Ｊ１首位の鹿島が“神のご加護”を得てラストスパートをかける。鹿島は２２日、クラブアドバイザーを務める元日本代表監督のジーコ氏（７２）が２３日に来日すると発表した。＊＊＊クラブによると、勝ち点５差で迎える３位京都とのアウェー戦（２５日・サンガＳ）から最終節横浜Ｍ戦（１２月６日・メルスタ）まで帯同する見通し。ジーコ氏の来日は今季３度目で、クラブの礎を築いたレジェンドＯＢの視察試合戦績は８