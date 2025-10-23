ＭＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）、「ＦＡ市場を引っ張るのは誰？注目の３０人」として今オフにＦＡとなる注目選手３０人を格付けし、１位にはカブス外野手のタッカーが入り、日本人選手では７位にヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、３０位に巨人・岡本和真内野手（２９）が名を連ねた。ポスティングでのメジャー挑戦が有力視される村上は「村上はあるスカウトが『本物のパワー』と呼び、８年で２４６本塁打。２