米国立ハリケーンセンター（ＮＨＣ）によるとカリブ海で発生した熱帯性暴風雨「メリッサ」は時速２マイルの低速でカリブ海を西北西へ移動している。進路は迷走気味で、今週末にハリケーンに発達した後、西側に進路を変えつつメジャーハリケーンまで勢力を強める見通し。 MINKABU PRESS