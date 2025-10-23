東京時間10:01現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.95（+1.45+2.48%） NY原油先物は一時６０ドルを超える上昇となった。米国のロシア石油会社への制裁を受けた警戒感が押し上げとなっている。