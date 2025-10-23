東京時間10:01現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝20255.00（-290.00-1.41%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4096.20（+30.80+0.76%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外は地政学リスクを意識して反発。東京金はNY市場での下げなどが重石。