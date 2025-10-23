東京都奥多摩町の採石場で、男性作業員が斜面を約70m転落し死亡しました。【映像】現場の様子22日午後4時ごろ、奥多摩町小丹波の昭和石材入川採掘場で、「作業員が転落した」と119番通報がありました。捜査関係者によりますと、男性作業員が採石場の斜面を70mほど転落したということです。男性作業員は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警視庁は他の作業員から話を聞くなどして、男性が転落した理由