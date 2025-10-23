ｉｓｐａｃｅは続伸。２２日取引終了後、現在開発を進めている次世代小型探査車（次世代小型ローバー）の概念設計について技術評価と品質向上の支援を受けるため、トヨタ自動車と契約を締結したと発表した。これが材料視されている。 トヨタからシステムレベルで技術的な評価を受け、小型探査車の開発において最適なシステム設計解を導くことを目指す。トヨタは宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と共同で月面探