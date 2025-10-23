フューチャーは続落。一時６．９％安の２０２５円まで下落した。２２日取引終了後に１～９月期連結決算を発表し、売上高は５５２億８２００万円（前年同期比６．５％増）、最終利益は７９億１７００万円（同１．１％減）だった。企業の活発なＩＴ投資が追い風となった。営業利益段階では増益だったものの、防衛特別法人税の影響を反映し最終利益はマイナスに沈んだ。これがネガティブ視されているようだ。