きょう東証グロース市場に新規上場したサイバーソリューションズは、公開価格と同じ１３８０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前１０時９分に公開価格を５３４円（３８．７％）上回る１９１４円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS