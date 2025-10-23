Ａｒｅｎｔが売り物をこなし４連騰と上値指向を強めている。建設業界向けを中心にデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）コンサルティングを手掛けるほか、システムの受託開発なども行っている。２２日取引終了後、建築業２社から設計・施工領域の業務自動化・効率化を目的とした開発プロジェクトの大型案件を受注したことを発表。契約規模はそれぞれ３億～４億円と３億～４億５０００万円の規模とし