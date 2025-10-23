生後間もない娘を殺害し、遺体を埋めたとして殺人と死体遺棄の罪に問われた無職の女（26）は23日、函館地裁の裁判員裁判初公判で遺棄罪を認める一方、「赤ちゃんは生まれた時から死んでいた」と殺人罪を否認した。